Бывший глава СБУ попал под следствие Издание «Новое время»: экс-глава СБУ Баканов попал под следствие

Фото: president.gov.ua

Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится под следствием. Об этом сообщило украинское издание «Новое время» со ссылкой на осведомленные источники в офисе президента государства. Там уточнили, что детали следствия не раскрываются.

Уволенный в июле прошлого года с должности главы СБУ Иван Баканов сейчас находится под следствием... В офисе президента ужаснулись от того, как руководил Баканов. По многим направлениям — полный провал, — рассказали собеседники издания.

Отмечается, что дела, в которых фигурирует Баканов, ведет государственное бюро расследований Украины, они связаны с обстоятельствами потери контроля над рядом территорий страны.

В начале февраля сообщалось, что СБУ провела проверку в отношении Баканова. Он был уволен с поста главы службы в июле 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к моменту отстранения Баканова от должности было зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов. По его словам, соответствующим лицам сообщено о подозрении в 198 уголовных делах.