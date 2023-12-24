СМИ Украины сообщили о взрывах в Одессе «Общественное. Новости»: в Одессе прогремели взрывы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Звуки взрывов слышны в Одессе на юге Украины, сообщает издание «Общественное. Новости». Подробности происшествия при этом не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

При этом, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, в городе объявлена воздушная тревога. Также тревожные сирены звучат в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях Украины.

Чуть ранее СМИ сообщили о том, что взрывы прогремели в городе Кропивницком в центральной части Украины. Населенный пункт является административным центром Кировоградской области. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. По информации издания «Страна», речь шла о налете дронов. Другие подробности не приводились.

В течение дня 24 декабря воздушную тревогу объявляли сразу в четырех регионах Украины. Тревожные сигналы начали поступать в 10:13 по местному времени (11:13 мск). Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях. Кроме того, в городе Кривой Рог в третий раз за сутки прогремели взрывы.