СМИ Украины сообщили о взрывах в Харькове «Страна»: в Харькове раздались взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серия взрывов прогремела в Харькове на востоке Украины в ночь на 1 февраля, сообщает издание «Страна». Подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

При этом, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области в настоящее время объявлена воздушная тревога.

Вечером 31 января глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении объекта инфраструктуры и предприятия на территории региона. При этом он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.

Ранее глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин сообщил, что промышленный объект на территории Кременчугского района попал под удар. При этом он не уточнил тип предприятия. В то же время Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что речь идет о нефтеперерабатывающем заводе.

Перед этим глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прогремело несколько взрывов. По словам Рогова, были слышны выстрелы. В городе работала система ПВО. Местные власти, уточнил Рогов, сообщили о поражении объекта инфраструктуры.