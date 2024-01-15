СМИ Украины сообщили о взрывах в Херсоне «Зеркало недели»: взрывы прогремели в Херсоне

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрывы прозвучали в ночь на 15 января в Херсоне, находящемся под контролем властей Украины, сообщает издание «Зеркало недели». Других подробностей происшествия не приводится. Власти города ситуацию также не комментировали.

13 января о взрывах в городе сообщал председатель городской администрации Роман Мрочко. Подробностей происшествия он также не привел. Ранее в тот же день украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровске. Они прогремели после того, как в городе сработала система оповещения. В регионе также объявляли воздушную тревогу. По некоторым данным, взрывы произошли в Ивано-Франковске, Чернигове и Сумской области. Военный корреспондент Андрей Руденко сообщал, что ракетный удар был нацелен на уничтожение систем противовоздушной обороны ВСУ.

До этого глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сказал, что в городе раздался взрыв. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепровской области была объявлена воздушная тревога. Подробности произошедшего Вилкул не стал приводить, отметив, что «все нормально».

Кроме того, украинские СМИ писали, что взрывы гремели в Одесской области. Люди услышали грохот после объявления воздушной тревоги. По данным прессы, взрывы раздались в Измаильском районе, в городе Килия, который расположен на берегу Килийского и Степового устьев реки Дунай.