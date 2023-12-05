СМИ Украины сообщили о взрывах в Одессе «Думская»: взрыв произошел в Одессе на юге Украины

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрыв произошел в Одессе на юге Украины, сообщает издание «Думская». Подробности происшествия не приводятся.

При этом, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в соседней с ней Николаевской области.

Ранее 5 декабря стало известно, что во Львовской области Украины повредили объект инфраструктуры. Глава региональной администрации Максим Козицкий заявил, что ночью там произошел пожар. Около 05:00 мск в регионе также звучала воздушная тревога. По словам Козицкого, пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Также сообщалось, что на территории Херсона, находящегося под контролем властей Украины, прогремели взрывы. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Кроме того, стало известно о повреждении теплоэлектроцентрали на юге Украины. В «Укрэнерго» сообщили, что ТЭС попала под артиллерийский обстрел. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, однако возможности для электроснабжения были ограничены. В компании пояснили, что в работу включился блок на одной из тепловых электростанций.