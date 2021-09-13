СМИ Украины напомнили пророчество Жириновского о рекордных ценах на газ

Заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского 15-летней давности о том, что Киев будет вынужден платить за газ по €1000 за тысячу кубометров, начинает сбываться. На это обратили внимание украинские СМИ, сообщает «ПолитРоссия».

Как пишет издание, в Киеве вспомнили выступление лидера ЛДПР на украинском ток-шоу «Свобода слова Славика Шустера» в 2006 году. Тогда российский политик раскритиковал заявление, что предложенные Москвой демократические цены за топливо на Украине восприняли как торговую войну и предсказали, что Киев будет платить рекордные суммы за российский газ.

Вы в ногах валяетесь у Путина. В восьмом году будете платить за газ €1000, а у вас таких денег нет. Значит, будете замерзать, я пришлю вам телогрейки и обогреватели, — заявил он в эфире.

В 2008 году, как предсказывал Жириновский, цены на газ так и достигли отметки в €100, зато в 2021 году его прогноз уже не кажется столь фантастическим, о чём свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, биржевая цена газа в Европе превысила отметку в $740 за тысячу кубометров, вновь обновив исторический максимум. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии составляла $713,1 за тысячу кубометров, к 10:30 мск достигла отметки $730, а к 13:36 увеличилась до $741,2 за тысячу кубометров.