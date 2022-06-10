Украину официально пригласят на саммит НАТО в Мадриде Europa Press: Украину официально пригласят на саммит НАТО в Мадриде

Фото: Horst Galuschka/Global Look Press

Украина получит официальное приглашение на саммит НАТО в Мадриде, но прибудет ли на него Владимир Зеленский, будет неизвестно «до последней минуты», передает Europa Press. Саммит НАТО пройдет с 28 по 30 июня.

По данным агентства, визит Зеленского будет зависеть от развития конфликта на Украине и его возможности выехать из страны.

Итальянская газета La Repubblica приводит слова заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, заявившего, что Зеленский примет участие в саммите «тем или иным образом».

Ранее сообщалось, что японское правительство, возглавляемое Фумио Кисидой, также рассматривает возможность участия страны в предстоящем саммите НАТО. До этого главы кабмина Японии никогда не принимали участие в саммитах Североатлантического альянса. По данным журналистов, у Кисиды уже подготовлен список вопросов, которые он хотел бы обсудить со странами — членами Альянса. Это обстановка на Украине, действия Китая на международной арене, а также ситуация с КНДР.