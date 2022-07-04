СМИ: турецкая партия «Родина» развернула кампанию по выходу страны из НАТО

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Турецкая партия «Родина» (Vatan) развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупных городах Турции, граждане активно подписывают призыв, пишет газета Aydınlık. Партия не представлена в парламенте, при этом активно выступает за тесную политику Турции с евразийским пространством и призывает Анкару признать воссоединение Крыма с Россией.

Кампания «Выйдем из НАТО!», развернутая партией Vatan по всей стране, была встречена с интересом со стороны всех слоев общества. <...> В беседе с газетой руководители отделов партии Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне сказали, что поддержка кампании отражает требования людей, — пишет издание.

Председатель партии в Стамбуле Джем Дикмен заявил, что у стран НАТО нет энергоресурсов, а выход Турции из Альянса позволит наладить отношения с соседними странами и преодолеть нынешние экономические трудности. Глава политической силы в провинции Эскишехир Фуркан Каплан, в свою очередь, заявил, что членство в НАТО означает зависимость от иностранных источников топлива, разделение и разрушение национальной культуры и моральных ценностей.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Блок без Турции столкнётся с трудностями, способными привести к исчезновению Альянса. По его словам, в региональных кризисах в Сирии, Ираке, Палестине, Ливии НАТО «не смогла проявить сильную волю, ожидаемую от неё», тогда как его страна полностью выполняет свои обязательства перед Альянсом.