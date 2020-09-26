СМИ стал известен мотив нападения возле старого здания Charlie Hebdo

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Подозреваемый в нападении с ножом возле старого здания французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже подтвердил, что на преступление его толкнула повторная публикация изданием карикатур с пророком Мухаммедом.

[Подозреваемый] признал ответственность за данные действия на фоне повторной публикации [в Charlie Hebdo] карикатур, которые ему не нравились, — пишет газета Liberation.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал нападение на сотрудников еженедельника Charlie Hebdo в Париже терактом. Глава ведомства отметил, что нападение произошло на улице, где раньше располагалась редакция сатирического издания.

7 января 2015 года террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции журнала Charlie Hebdo. Накануне журнал выпустил номер с карикатурами на мусульманского пророка Мухаммеда. После трагедии в течение нескольких дней в Париже продолжались теракты, в результате которых погибли шесть человек. Сами напавшие на редакцию газеты братья Куаши были убиты в ходе операции жандармского спецназа в городе Даммартен-ан-Гоэль, недалеко от Парижа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция задержала 25 сентября ещё пятерых подозреваемых в рамках расследования нападения в Париже на двух человек у старого здания редакции журнала Charlie Hebdo.