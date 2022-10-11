Украина сообщила об атаке на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Глава ОГА Винницкой области Борзов сообщил об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС

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Ладыжинская ТЭЦ

Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области на Украине. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги.

Все службы работают, — добавил он.

Также сообщается, что воздушная тревога была объявлена в ряде областей на Украине, в том числе в Киеве, пишет РИА Новости. Среди областей, где сработала воздушная тревога, указываются Киевская, Черниговская, Винницкая, Одесская, Сумская, Днепропетровская области и другие регионы.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже в СМИ появилась информация, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент страны Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всего государства не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.