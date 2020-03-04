https://static.news.ru/photo/2d999de0-5f97-11ea-924f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurovision Song Contest/facebook.com

Из-за угрозы распространения коронавируса нового типа у Евровидения в мае 2020 года могут появиться «альтернативные сценарии». Рассмотрением возможных вариантов занимается голландская телекомпания NPO. Об этом СМИ сообщили в пятницу, 6 марта.

Музыкальный конкурс пройдёт в Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года. Однако из-за угрозы распространения коронавируса нового типа у Евровидения могут быть «альтернативные сценарии», которые сейчас находятся на рассмотрении у специалистов телекомпании NPO, передаёт ANP News.

Как ранее писал NEWS.ru, Европейский вещательный союз ввёл запрет на поездки персонала до 13 марта 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Ограничение касается и исполнительного продюсера Евровидения Йона Ола Санда.

Запрет ввели после того, как один из сотрудников EBU заболел коронавирусом в Швейцарии. Также Израиль не будет присутствовать на встрече глав делегаций в Роттердаме в связи с рекомендацией Минздрава страны избегать зарубежных поездок.

По данным на 6 марта, коронавирусом нового типа в мире заразились более 98 тысяч, 3,3 тысячи умерли, свыше 55 тысяч выздоровели.