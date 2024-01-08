СМИ сообщили о заграничном особняке Кличко за $6 млн «Страна.ua»: Кличко внес в декларацию особняк в Гамбурге стоимостью около $6 млн

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко внес в свою декларацию особняк стоимостью более 227,6 млн гривен (около $6 млн), расположенный в Гамбурге на севере Германии, сообщает издание «Страна.ua». Это не первый объект недвижимость, который украинский политик приобрел в этой стране.

По информации издания, 20 декабря 2023 года дом был предоставлен Кличко как выплата долга от компании Maximum I LLC. Она зарегистрирована в США и ранее принадлежала брату градоначальника Владимиру Кличко, однако в мае 2023 года перешла в собственность мэра. Площадь полученного особняка составляет 750 квадратных метров.

Как сообщает «Страна», ранее Виталий Кличко уже купил в Гамбурге один особняк. Это было сделано еще до начала работы на посту мэра Киева. По данным СМИ, дом расположен рядом с парком Отмаршен.

Ранее мэр Лондона Садик Хан отказал Виталию Кличко в просьбе передать украинской столице автомобили, направляемые на утилизацию в связи с несоответствием экологическим стандартам Великобритании. По имеющимся данным, Хан заявил коллеге, что его возможности ограничены законом об администрации Большого Лондона, который был принят в 1999 году.