СМИ сообщили о задержании участника силовой операции в Донбассе Маймана

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Украинские спецслужбы сообщили о задержании участника силовой операции Киева в Донбассе Михаила Маймана. Он задержан по подозрению в нападении вместе с сообщниками на украинских военнослужащих, похищении у них автоматов и двух авто, пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

По сообщению издания, Майман и ещё два человека были задержаны на блокпосту в Днепропетровской области сотрудниками СБУ. Как пишет издание, инцидент с их участием произошёл 31 мая на заправке «Окко» в Днепропетровской области на трассе Знаменка — Луганск — Зварино.

Издание опубликовало фотороботы ориентировок полиции Днепропетровска, согласно которым несколько людей в гражданском представились сотрудниками СБУ, напали на украинских военнослужащих и отобрали у них автоматы и два авто. На этих машинах нападавшие уехали в сторону Донбасса, пишет «Страна».

Майман известен на Украине как один из основателей добровольческих батальонов, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе после 2014 года и после начала российской спецоперации на Украине. Он находился в конфликтных отношениях с депутатом Верховной рады Ильёй Кивой и вёл с ним в соцсетях ожесточённую полемику.

Ранее член Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что офис генерального прокурора страны сфальсифицировал результаты судмедэкспертизы по делу о его драке с бывшим военным — Михаилом Майманом. По его словам, при помощи этих данных на него оказывали давление.