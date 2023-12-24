СМИ сообщили о взрывах в украинском Кропивницком

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Взрывы прогремели в городе Кропивницком в центральной части Украины. Населенный пункт является административным центром Кировоградской области, сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Речь идет о налете дронов. Другие подробности не приводятся.

Ранее 24 декабря Минэнерго Украины сообщило, что работа блока ТЭС приостановлена на подконтрольной Киеву территории ДНР. Это произошло из-за обстрелов, уточнили в ведомстве. В результате ударов пострадали пятеро сотрудников станции.

В этот же день воздушную тревогу объявили сразу в четырех регионах Украины. Тревожные сигналы начали поступать в 10:13 по местному времени (11:13 по московскому). Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях. В частности, в городе Кривой Рог в третий раз за сутки прогремели взрывы.

Накануне руководитель подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне в результате удара получил повреждения объект критической инфраструктуры. По его данным, пострадал городской газопровод, после ударов начались пожары.