СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области «Общественное»: в Николаевской области слышны взрывы, объявлена воздушная тревога

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Утром 12 октября в Николаевской области Украины были слышны взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное». В регионе объявлена воздушная тревога.

В свою очередь «24 канал» сообщил, что по состоянию на 06:35 местного времени (совпадает с московским) воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.

11 октября в Николаевской области вновь прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны в Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске.