СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области Украины РБК: Украина: взрывы прогремели в Хмельницкой области

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрывы прогремели в Хмельницкой области, сообщает агентство РБК-Украина. Подробности случившегося не приводятся.

Кроме того, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины сообщалось 29 ноября. В Воздушных силах ВСУ заявляли об угрозе БПЛА во всех областях. В ведомстве ранее предупредили, что беспилотники летели на Хмельницкую область. На тот момент на Украине сирены звучали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской и Черкасской областях.

Днем 27 ноября украинские власти объявляли воздушную тревогу на всей территории государства. В 13:22 по московскому времени тревога звучала в Киеве, во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

В свою очередь военная администрация Киевской области сообщала, что в ночь на 19 ноября в одном из районов был поврежден инфраструктурный объект. По словам главы администрации Руслана Кравченко, сирены воздушной тревоги звучали на протяжении пяти часов, фиксировалась активная работа системы противовоздушной обороны. Никто не пострадал, добавил Кравченко, а возникший на месте происшествия пожар был ликвидирован.