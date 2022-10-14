СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области Украины Телеканал 5.ua: в городе Марганец в Днепропетровской области прозвучали взрывы

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Телеканал 5.ua сообщил о взрывах в Днепропетровской области Украины. По данным СМИ, они слышны в городе Марганец. Информация размещена в Telegram-канале телеканала

Сообщают о взрывах в Марганце на Днепропетровщине, — говорится в сообщении.

Ранее главы администраций Николаевской и Одесской областей Украины сообщили о воздушной тревоге в регионах. В Николаевской области о тревоге сообщил в своих социальных сетях губернатор Виталий Ким. Одновременно аналогичную информацию опубликовал спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук.

Днем 14 октября мэр Харькова Игорь Терехов заявил о нескольких взрывах в городе. По его словам, изначально были зафиксированы четыре прилета, похже он сообщил еще о нескольких взрывах.

В этот же день глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района. По его данным, пострадал один человек.

Днем 14 октября местные власти сообщили о воздушной тревоге в Одесской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины. При этом СМИ сообщили о том, что сирены слышны также в Кировоградской и Днепропетровской областях.