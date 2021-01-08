СМИ сообщили о выздоровлении супруги президента Франции после COVID-19

https://static.news.ru/photo/ac9fd6b2-5277-11eb-90d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга президента Франции Брижит Макрон выздоровела после инфицирования COVID-19 и вернулась в Елисейский дворец.

Вирус был выявлен у супруги Эммануэля Макрона 24 декабря во время её нахождения в форте Брегансон — резиденции президента на юге страны, где президентская чета встречала Рождество. В Елисейском дворце никак не комментировали состояние Брижит, но местные СМИ сообщали , что она переболела коронавирусом в лёгкой форме.

Сейчас первая леди находится в Елисейском дворце. Её состояние не вызывает опасения. Об этом сообщает радиостанция FranceInfo, ссылаясь на источники в администрации французского лидера.

Ранее супруга французского президента уходила на самоизоляцию в середине декабря, когда Эммануэль Макрон сдал положительный тест на COVID. Он уединился в своей резиденции Лантерн на территории Версаля, а Брижит находилась в период самоизоляции в квартире в Елисейском дворце. Брижит Макрон дважды сдала отрицательные тесты на коронавирус: 30 и 31 декабря. С 4 января супруга возобновила свою деятельность.

Как сообщал NEWS.ru, народную артистку России Лию Ахеджакову госпитализировали с диагнозом «коронавирусная инфекция». Отмечается, что актриса чувствует себя хорошо.

По состоянию на утро 9 января, на территории России в течение прошедших суток скончались 470 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Всего с начала пандемии в стране жертвами инфекции стал 61 381 человек.