https://static.news.ru/photo/50bf2740-6901-11ea-8795-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Возможным очагом распространения коронавирусной инфекции на территории Европы может быть горнолыжный курорт Ишгль в Австрии. Об этом сообщили немецкие СМИ.

Подчёркивается, что у многих туристов после посещения курорта вернулись домой с инфекцией. Положительный анализ на коронавирус получили отдыхавшие в Ишгле граждане Дании, Германии, Швеции и Норвегии.

Кроме того, у бармена одного из заведений на территории курорта был диагностирован COVID-19. По мнению немецких журналистов, именно он мог заразиться многих туристов инфекцией нового типа.

Также в качестве аргумента приводится тот факт, что большинство норвежцев и свыше трети датчан с подтверждённым диагнозом уверяют, что заболели после поездки в Австрию. Похожая ситуация и в Северной Германии. Там число заразившихся растёт после поездки местных жителей в Ишгль.

В 2020 году курорт закрыли на семь недель раньше традиционного срока. Более тысячи человек на данный момент не могут покинуть территории Ишгля из-за карантина.

Местные СМИ обвиняют руководство курорта в желании получить как можно большую выгоду от работы подъёмников и баров, несмотря на угрозу здоровья посетителей и сотрудников. Региональные власти при этом обвиняются в бездействии в данной ситуации. Глава города Вернер Курц с претензиями не согласен. Он заявил, что все меры были предприняты вовремя, передаёт агентство RNS.

По данным на 18 марта, коронавирусом в мире заразились более 194 тысяч человек, 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели.

В РФ зарегистрировано 114 случаев заражений. Пять человек уже выписали из больниц по выздоровлению.

Как ранее писал NEWS.ru, канцлер ФРГ Ангела Меркель планируетвечером 18 марта выступить с телевизионным обращением к нации из-за пандемии коронавируса.