Стало известно о гибели в Германии третьего пациента, заразившегося коронавирусом.
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По последним данным, число заболевших в стране достигло уже 1613 человек.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в парламенте, не исключила, что в какой-то момент коронавирус может охватить от 60% до 70% населения страны. По её словам, в зависимости от масштабов распространения заболевания могут быть отменены различного рода мероприятия и крупные собрания.
Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан считает, что жители страны и остальных европейских государств должны свыкнуться с мыслью о коронавирусе на континенте, а закрытие границ не остановит распространение COVID-19.
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