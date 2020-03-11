https://static.news.ru/photo/a863b712-638a-11ea-874f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Стало известно о гибели в Германии третьего пациента, заразившегося коронавирусом.

Об этом сообщает Arab News. Информации о личности скончавшегося пациента не сообщается. Известно, что он проживал на западе ФРГ, в округе Хайнсберг в земле Северный Рейн — Вестфалия.

По последним данным, число заболевших в стране достигло уже 1613 человек.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в парламенте, не исключила, что в какой-то момент коронавирус может охватить от 60% до 70% населения страны. По её словам, в зависимости от масштабов распространения заболевания могут быть отменены различного рода мероприятия и крупные собрания.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан считает, что жители страны и остальных европейских государств должны свыкнуться с мыслью о коронавирусе на континенте, а закрытие границ не остановит распространение COVID-19.