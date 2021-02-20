СМИ сообщили о массовой драке в Париже между левыми и правыми группировками

Митинг участников ультраправого движения Génération Identitaire завершился в Париже столкновением с представителями левых группировок. Полиция задержала многих участников драки, в том числе лидера «жёлтых жилетов» Жерома Родризеса.
Власти разрешили массовую акцию ультраправой организации, в то время как левые получили отказ из-за слишком поздней подачи заявки на проведение митинга,
Причиной такого решения министра стали многочисленные несанкционированные акции движения, в том числе блокирование границ Франции и Италии в 2018 году. О солидарности с идеологией организации неоднократно заявляла глава националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Как сообщал NEWS.ru, в Испании 18 февраля прошли акции протестов в поддержку осуждённого рэпера Пабло Аселя, сопровождавшиеся столкновениями демонстрантов с полицией. В ходе беспорядков в стране пострадали по меньшей мере 63 человека.