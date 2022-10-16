СМИ сообщили о пожаре на складе ГСМ в украинском Николаеве УНИАН: пожар произошел на складе горючесмазочных материалов в Николаеве

Фото: Unsplash

Украинское агентство УНИАН сообщает о том, что в Николаеве проиошел пожар на складе горюче-смазочных материалов. Ранее поступала информация о воздушной тревоге в нескольких регионах страны.

Сообщают, что в Николаеве горит склад ГСМ, — говорится в сообщении агентства.

Подробностей случившегося не приводится.

Также сообщается взрывах в Одесской и Харьковской областях.

Сообщают о взрывах в Одесской и Харьковской областях, — написало издание «Страна.ua».

Ранее «Страна.ua» сообщило о взрывах в Одессе. По данным агентства, власти косвенно подтвердили эту информацию и призвали сохранять спокойствие.

Также СМИ опубликовало данные о том, что в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях страны объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена почти во всех регионах Украины.