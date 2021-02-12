СМИ сообщили о подготовке переговоров ФРГ и США по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/5d9137c0-6f62-11eb-b012-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

В Берлине готовятся к переговорам с представителями США по вопросу реализации проекта «Северный поток — 2». До сих пор предметные переговоры на эту тему не велись, так как в Германии ждут окончательных назначений в администрации нового американского президента Джо Байдена.

Только когда будут названы и утверждены компетентными институтами США контактные лица и коллеги министра экономики и энергетики Петера Альтмайера в новой американской администрации, тогда, разумеется, будет начат диалог, — приводит ТАСС сообщение Минэкономики ФРГ для германских СМИ.

Отмечается, что в Берлине сейчас прорабатывается «пакетное решение» по «Северному потоку — 2», которое должно удовлетворить как Германию, так и США, которые неоднократно выступали против реализации российско-германского газового проекта.

Ключевыми пунктами, вызывающими споры между Берлином и Вашингтоном, остаются вопросы о защите интересов Украины, которая может потерять доходы от снижения транзита российского газа в Европу. В частности, власти Германии против автоматизации механизма отключения будущего газопровода «Северный поток — 2» при снижении поставок газа через Украину.

В конечном итоге не исключается, что [газовый] конфликт спровоцирует не Москва, а Киев, — отмечают германские СМИ.

При этом в Берлине выражают готовность останавливать поставки по «Северному потоку — 2» при давлении РФ на Киев в газовом вопросе.

Ранее NEWS.ru писал, что газопровод «Северный поток — 2» должен быть введён в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщал «Газпром» в презентации к выступлению замглавы департамента импортозамещения энергетической компании Владимира Вавилова.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.