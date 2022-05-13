СМИ сообщили о нападении со взрывчаткой на консульство Турции в Париже Портал sondakika.com: на генконсульство Турции в Париже произошло нападение со взрывчаткой

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Генеральное консульство Турции в Париже подверглось нападению с использованием самодельной взрывчатки. Об этом сообщил портал sondakika.com. По имеющимся данным. повреждены стены и окна здания

Прошлой ночью генеральное консульство Турции в Париже подверглось нападению с применением самодельной взрывчатки. В результате нападения повреждены стены и окна здания генконсульства, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в результате нападения никто не пострадал.

Полиция французской столицы начала масштабное расследование инцидента. Правоохранителям предстоит определелить типа использованного при нападении взрывчатого вещества и поймать причастных к совершению правонарушения.

Из-за нападения территория генконсульства взята под усиленную охрану.

9 мая во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат в Варшаве российского дипломата Сергея Андреева облили красной краской. Почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали. На мероприятии присутствовали враждебно настроенные поляки и украинцы, которые преградили путь Андрееву и выкрикивали оскорбления в его адрес. Посол был вынужден покинуть мемориал в сопровождении стражей порядка.