В Берлине напали с ножом на израильского журналиста Bild: в ресторане «Али Баба» в Берлине напали на журналиста из Израиля

Фото: IMAGO/Maximilian Koch/Global Look Press

В берлинском ресторане «Али Баба» напали на израильского журналиста, раздававшего стикеры «Берлин приветствует евреев» в рамках съемок фильма, посвященного 85-летию Хрустальной ночи, сообщает издание Bild. По словам потерпевшего, у одного из нападавших в руках был нож.

Мы были в ресторане для распространения стикеров. Ко мне подбежал мужчина. Затем он ударил по моей камере и меня по лицу. К счастью, я не пострадал. Я не понял, что он сказал, все произошло очень быстро. У напарника мужчины был в руках большой нож. Я был действительно очень напуган, — рассказал Гилад Саде.

На место происшествия прибыла полиция. По данным правоохранителей, владелец ресторана запретил распространение стикеров. Издание уточняет, что мужчина после случившегося провел пальцем вокруг своей шеи, таким образом угрожая израильтянину.

«Хрустальная ночь» прошла в Германии и Австрии 10 ноября 1938 года. Она стала первой массовой акцией физического насилия нацистов в отношении евреев. Тогда были убиты более 90 человек, 30 тысяч евреев отправили в концлагеря. События получили название «Хрустальной ночи» из-за того, что улицы были усыпаны осколками стекол от разбитых витрин еврейских магазинов и окон домов. Акция считается началом Холокоста, уничтожившего порядка 6 млн евреев.

Ранее сообщалось, что в Париже с конца октября на зданиях, принадлежащих евреям, стали появляться «звезды Давида». Объединение французских студентов-евреев посчитало, что организаторы акции действуют методами нацистов Третьего рейха и их необходимо быстро найти и сурово наказать. Позже французские власти задержали по этому делу мужчину и женщину родом из Молдавии. После этого в МИД Франции обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела и «создании напряженности» внутри страны.