Стало известно о намерении Зеленского уволить главкома ВСУ Залужного «Телеграф»: Зеленский планирует уволить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский намерен сместить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с должности, передает украинский информационно-новостной портал «Телеграф». По данным издания, ему предложат занять пост министра обороны. При этом уточняется, что кандидатура на место военачальника уже подобрана.

Глава украинской армии генерал-майор Валерий Залужный может быть заменен на своем высоком посту. Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны. Кандидатура на его место тоже уже есть, — говорится в сообщении.

По данным источников, на место Залужного может прийти нынешний командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Отмечается, что сам генерал не очень рад данной перестановке. По словам авторов публикации, конфликта между Зеленским и Залужным нет, однако глава республики «не хочет иметь рядом с собой конкурента во время празднования победы Украины».

В июле издание The Telegraph сообщало, что украинский президент раскритиковал Залужного. Зеленский обвинил военного в разгроме ВСУ в Донбассе. Он призвал главкома не принимать серьезные решения без его участия. Отмечается, что поводом для критики стал приказ Залужного, запрещающий передвижение резервистов.