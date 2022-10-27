СМИ сообщили о «ледяных» отношениях между Шольцем и Макроном Politico: «ледяные» отношения между Шольцем и Макроном не дали провести пресс-конференцию

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Газета Politico сообщает, что между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в настоящее время установились «ледяные» отношения. В результате это привело к тому, что политики даже не осмеливаются проводить совместную пресс-конференцию. Предполагается, что причиной раздора стало желание Шольца в одиночку посетить Китай.

Канцлер Германии 26 октября прибыл в Париж для переговоров с французским президентом. При этом пресс-конференция лидеров двух стран была отменена по причинам нехватки времени Шольца, который отправился в Афины.

Французские и немецкие помощники говорят, что встреча прошла хорошо. Отсутствие совместного выступления в прессе говорит о другом... Отношения между Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, лидерами двух экономических держав ЕС, сейчас настолько ледяные, что они даже не осмеливаются показываться вместе перед прессой, — написала газета.

По информации издания, французская сторона оказалась раздражена информацией о том, что Шольц решил на следующей неделе в одиночку посетить Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В Елисейском дворце считают, что более эффективно было бы посетить Китай совместно Макрону и Шольцу, и сделать это чуть позже.

Еще одним «яблоком раздора» стал энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, сообщает Politico. Кроме того, политики спорили о том, как преодолеть бессилие Европы в области обороны и как лучше вести себя с Китаем.

Ранее сообщалось о том, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут «ссориться» с Брюсселем в поисках нового диалога с Владимиром Путиным. Обозреватель Мартин Джей в статье, опубликованной Strategic culture, обратил внимание на плохо справляющуюся со взаимодействием с Россией главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, с которой у политиков и могут возникнуть разногласия.