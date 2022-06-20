В Германии впервые конфисковали недвижимость российского депутата N-tv: в Германии впервые с начала спецоперации конфисковали недвижимость российского депутата

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В Германии впервые конфисковали недвижимость граждан России после введения санкций из-за спецоперации на Украине, передает телеканал N-tv со ссылкой на Федеральную прокуратуру Мюнхена. Имя владельцев недвижимости не разглашается, но указывается, что собственниками недвижимости являются депутат Госдумы и его жена, которая проживает в Мюнхене.

Сообщается, что речь идет о трех квартирах в столице Баварии и банковском счете «для перевода арендной платы». Власти Баварии проводят расследование в отношении пары, которая, как утверждается, нарушила общеевропейские санкции. Арендаторам квартир разрешено оставаться в них, но теперь они должны платить арендную плату в окружной суд Мюнхена, а не владельцам.

Генпрокурор заявил, что это первый случай в Германии, когда из-за санкций были «заморожены» не только активы, но и фактически конфискована недвижимость, — сказано в материале.

О заморозке российских активов заявляли власти нескольких европейских стран. В частности, Франция заморозила активы ЦБ РФ на общую сумму €22 млрд, также в стране были заморожены средства физических лиц из России на сумму €150 млрд. Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов на сотни миллионов крон. Италия заморозила активы российских олигархов, включённых в санкционный список ЕС, на сумму более €800 млн, а Евросоюз в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд. С начала проведения военной операции на Украине российские предприниматели потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на территории ЕС.