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СМИ сообщают о потерях российских военных под Харьковом

14:58, 24 февраля 2022
СМИ сообщают о потерях российских военных под Харьковом Фото: mil.ru
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Ряд Telegram-каналов сообщает о тяжёлых боях между российскими и украинскими военными под Харьковом. Сообщается, что потери понесли обе стороны. Также ранее поступали сообщения, что украинские военные смогли деблокировать город, но эта информация не подтверждается.

Также опубликовано видео предположительно уничтоженного МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный).

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. 24 февраля лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении Москвы. 

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