СМИ: Россия введёт новые санкции против Великобритании

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Россия введёт новые ограничения в отношении Великобритании в ответ на санкции Лондона, связанные с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Источник в Министерстве иностранных дел РФ рассказал газете «Коммерсант», что британского посла Дебору Броннерт вызовут в МИД 30 декабря. Ожидается, что ей сообщат о расширении списка подданных Соединённого Королевства, которым запрещён въезд на территорию России.

Ответ зеркальный и охватывает шесть высокопоставленных чиновников Великобритании, связанных с военно-химической программой и имеющих отношение к военной лаборатории в Портон-Дауне. В частности, в него вошли два заместителя министра, глава спецслужбы, руководство научно-технической лаборатории Вооружённых сил Великобритании, — отметил собеседник издания.

15 октября Евросоюз ввёл санкции против шести граждан РФ и одного российского научного института, Лондон присоединился к этим ограничениям. Под санкции попали, среди прочих, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и начальник управления российского президента по внутренней политике Андрей Ярин.

22 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо. В полёте он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навального доставили в немецкую клинику Charité, где он находился до 23 сентября. Затем его из больницы выписали.

Ранее, как передавал NEWS.ru, Москва обновила и расширила ответный список граждан ФРГ, которым запрещено въезжать на территорию РФ. В него вошли представители руководства силовых и разведывательных структур Германии.