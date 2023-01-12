СМИ: российские военные засекают артиллерию ВСУ с помощью смартфонов «Арсенал Отечества»: российские военные засекают артиллерию ВСУ с помощью смартфонов

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на передовой на Запорожском направлении

Российские военные придумали метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью смартфонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал «Арсенал Отечества». Его используют для передачи целеуказаний расчету беспилотников и разведки позиции противника.

Офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука (артиллерии противника) по выстрелу, — говорится в публикации.

Уточняется, что четыре звукометриста определяют время обнаружения звука выстрела на удалении в три-шесть километров от линии боевого соприкосновения. Синхронизация времени в этом комплексе ведется по данным спутниковой навигационной системы или путем внутренней синхронизации между телефонами. Полученные данные передаются на центральный планшет с программой «ЗвукЦентр», которая рассчитывает координаты цели.

Ранее обозреватель Asia Times сообщил, что Россия одерживает победу в радиоэлектронной борьбе против Украины, уничтожая тысячи беспилотников Киева. По его словам, около 90% украинских БПЛА были уничтожены ВС РФ, из-за чего артиллерии ВСУ приходится вести огонь буквально вслепую. Автор считает, что именно этот фактор позволяет российским войскам реконсолидироваться для наступления.

Колумнист также отмечает, что российские средства РЭБ мешают работать и украинской авиации. По его словам, пилоты ВСУ часто обнаруживали, что их средства связи «воздух — воздух» и «воздух — земля» были заблокированы, их навигационное оборудование подавлено, а радары выведены из строя.