Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене попыался повторить знаменитую речь российского лидера Владимира Путина, однако она не возымела такого успеха, как оригинал. Об этом пишет издание «Страна.ua» Если Путин в феврале 2007 года очертил основные системные противоречия РФ и НАТО и США, то Зеленский критикова Запада за «недостаточную любовь» к Украине..

Зеленский <...> критиковал Запад за недостаточную «любовь» к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких «реформ», — отметили авторы публикации.

Они отметили, что после выступления в Мюгхене Путин вёл последовательный курс купирования озвученных в Мюнхене угроз российской безопасности. Что касается Зленского, то он признал, что страна не может выполнить задачи «без вненшней подпитки».

То есть мы имеем дело не с системными антизападными нарративами, которые Путин излагал в Мюнхене. А с некими «детскими обидами» на недостаточное внимание со стороны партнеров, — заявили обозреватели.

При этом авторы материала похвалили Зеленского за его слова о том, что «никакой войны с Россией не будет».

Также в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский пригрозил отказом от неядерного статуса Украины. Он заявил о намерении созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. В случае, если это вновь не удастся и Украина не получит гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума, Киев признает его недействительным.

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, согласившись отказаться от ядерного оружия в обмен на обязательства России, США и Великобритании «уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины».