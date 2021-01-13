СМИ рассказали о новогоднем отдыхе Порошенко за границей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бывшего украинского президента Петра Порошенко заметили в аэропорту эквадорского города Гуаякиль, куда он прилетел, возвращаясь вместе со своей семьёй с зимнего отдыха.

Видео с политиком было опубликовано в Telegram-канале «Карточный офис». На кадрах видно, как Порошенко делает покупки в магазине duty free перед посадкой в самолёт. При этом супруги разговаривают между собой на русском языке. Жена экс-президента Марина была запечатлена с сумочкой элитного бренда Louis Vuitton.

По данным издания, Порошенко провёл новогодние праздники на Галапагосских островах. Там, семья отдыхала на яхте, аренда которой стоит около $350 тысяч в месяц. Вместе с ними в Эквадоре также находились ещё восемь человек. Их личности не уточняются.

Издание отметило, что самолёт, которым семья вылетела из Эквадора не должен был совершать посадку в Гуаякиль, а должен был лететь в Амстердам через Панаму. Тем не менее, через час после взлёта из аэропорта города Кито борт посадили в Гуаякиль, аргументируя посадку срочной необходимостью дезинфекции борта.

Позднее политика заметили в аэропорту Амстердама, откуда он возвращался на родину первым классом.