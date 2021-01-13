СМИ рассказали о новогоднем отдыхе Порошенко за границей

Бывшего украинского президента Петра Порошенко заметили в аэропорту эквадорского города Гуаякиль, куда он прилетел, возвращаясь вместе со своей семьёй с зимнего отдыха.
Видео с политиком было
По данным издания, Порошенко провёл новогодние праздники на Галапагосских островах. Там, семья отдыхала на яхте, аренда которой стоит около $350 тысяч в месяц. Вместе с ними в Эквадоре также находились ещё восемь человек. Их личности не уточняются.
Издание отметило, что самолёт, которым семья вылетела из Эквадора не должен был совершать посадку в Гуаякиль, а должен был лететь в Амстердам через Панаму. Тем не менее, через час после взлёта из аэропорта города Кито борт посадили в Гуаякиль, аргументируя посадку срочной необходимостью дезинфекции борта.
Позднее политика заметили в аэропорту Амстердама, откуда он возвращался на родину первым классом.