https://static.news.ru/photo/aefa84be-cee0-11e9-9f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andres Perez Moreno/Global Look Press

Сенат Франции в течение 75 лет скрывает в своих подвалах бюст Адольфа Гитлера и нацистский флаг. Также в Люксембургском дворце хранятся книги на немецком языке и некоторая мебель тех времён.

Для большинства людей это открытие, отмечает Le Monde . В статье издания сказано, что нынешние парламентарии не знали о секретах подвалов. 35-сантиметровый бюст Гитлера, как и флаг размером два на три метра, не фигурируют в списке хранящихся во дворце вещей. Газета пишет, что на протяжении десятилетий эту тайну по-тихому передавали из поколения в поколение.

Le Sénat dissimule dans ses caves un buste d’Hitler et un drapeau nazi depuis soixante-quinze ans https://t.co/qPXUzNWlKA — Le Monde (@lemondefr) September 3, 2019

Ранее News.ru писал, что телеведущий Владимир Познер считает необходимым отделять личность человека от его творчества. Он не видит ничего зазорного в украшении интерьера картинами Гитлера, которого следует различать как политика и как художника.