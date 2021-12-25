СМИ рассказали, как Меркель поставила своего преемника в неловкое положение

Перед тем как уйти в отставку, правительство канцлера Германии Ангелы Меркель одобрило контракты оборонного экспорта на рекордную сумму €9 млрд, большая часть которых относится к Египту, сообщает агентство DPA, сославшись на ответ Министерства экономики, поступивший на запрос депутата партии «Левые» Севим Дагделен. Кроме того, к процессу одобрения был причастен и вице-канцлер и министр финансов правительства Меркель Олаф Шольц, который на данный момент является канцлером ФРГ.

Олаф Шольц в исполняющем обязанности правительстве позволил себе настоящую проделку и чётко продемонстрировал, что критика социал-демократами неразборчивости в оборонном экспорте, особенно диктатурам и авторитарным режимам, остаётся без последствий. Это тяжёлое бремя для нового правительства Шольца, — цитирует DPA автора запроса Дагделен.

Как сообщается, основную часть контактов одобрили в последние дни правления Меркель и они предназначались для одной страны — Египта, который таким образом стал лидером по объёму одобренных контрактов на поставку военной продукции из Германии. В этом случае сумма одобренных заказов составила €4,34 млрд. При этом, как обратило внимание агентство, ещё по состоянию на 29 ноября для этой североафриканской страны сумма заказов не превышала €180 млн.

Как пишет издание, «щекотливость» ситуации заключается в том, что правительство Меркель не имело для этого прав, так как находилось в статусе исполняющего обязанности. Согласно установленной практике, в этот период правительство не должно делать далеко идущих политических шагов.

Ранее сообщалось, что между новым канцлером Олафом Шольцем и лидером партии «Зелёные» Анналеной Бербок намечаются серьёзные разногласия относительно политики Германии в отношении России. Несмотря на то что политики заявляют об отсутствии разногласий на внешнеполитической арене, газопровод «Северный поток — 2» в скором времени станет камнем преткновения внутри «светофорной» коалиции, в которую входят социал-демократы Шольца, «Зелёные» Бербок и свободные демократы.