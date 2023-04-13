СМИ раскрыли потери ВСУ на основе «слитых» документов Reuters: ВСУ могли потерять более 130 тысяч человек

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Со стороны Украины, учитывая данные из «слитых» документов Пентагона, было убито или ранено от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек, передает Reuters. Агентство пишет, что указанную информацию пока не удалось проверить независимым образом.

Украина понесла общие потери в 124 500 — 131 000 человек, в том числе 15 500 — 17 500 убитыми в бою и 109 000 — 113 500 ранеными в бою, — говорится в материале.

Кроме того, как отмечает агентство, в документах указано, что конфликт может перерасти в «затяжную войну». Подчеркивается, что боевые действия на территории Украины продолжатся и после 2023 года.

До этого советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин говорил, что только в боях за Артемовск ВСК потеряли от 15 тысяч до 20 тысяч человек. Еще в прошлом сентябре министр обороны Сергей Шойгу называл потери украинской армии в результате специальной военной операции. По его словам, уже на тот момент ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 110 тысяч солдат, что составляет примерно половину армии.

Ранее стало известно, что в попавших в Сеть материалах Пентагона описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Информацию о присутствии личного состава Альянса на территории Украины прокомментировал глава Минобороны страны Алексей Резников. Он назвал эти сведения неправдой.

При этом Резников подчеркнул, что в посольстве каждого государства работает представитель вооруженных сил.