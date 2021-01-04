СМИ: премьер Латвии планирует отправить главу Минздрава в отставку

https://static.news.ru/photo/93fb6060-4f46-11eb-9a14-fa163e074e61_660.jpg Илзе Винькеле Фото: Ilze Viņķele/facebook.com

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш потребует от министра здравоохранения страны Илзе Винькеле подать заявление об уходе в отставку, сообщают латвийские СМИ со ссылкой на полученную ими неофициальную информацию.

О решении отправить в отставку главу Минздрава глава латвийского кабмина заявил на закрытом заседании правящей коалиции, передаёт Латвийское телевидение со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении информацию.

Отмечается, что председатель правительства выразил недовольство тем, что в стране до сих пор не разработан чёткий план по вакцинации населения от коронавирусной инфекции, ожидалось, что на заседании во вторник правительство должно обсудить подготовленный Минздравом план.

1 января NEWS.ru писал, что Латвия возобновила авиасообщение с Великобританией, прекращённое 21 декабря после сообщений о новом штамме коронавируса, обнаруженном на территории Соединённого Королевства. При этом пассажирам, которые хотят полететь в Великобританию или вернуться из страны, следует узнавать в авиакомпаниях, готовы ли они возобновить рейсы.