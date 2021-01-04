СМИ: премьер Латвии планирует отправить главу Минздрава в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш потребует от министра здравоохранения страны Илзе Винькеле подать заявление об уходе в отставку, сообщают латвийские СМИ со ссылкой на полученную ими неофициальную информацию.
О решении отправить в отставку главу Минздрава глава латвийского кабмина заявил на закрытом заседании правящей коалиции,
Отмечается, что председатель правительства выразил недовольство тем, что в стране до сих пор не разработан чёткий план по вакцинации населения от коронавирусной инфекции, ожидалось, что на заседании во вторник правительство должно обсудить подготовленный Минздравом план.
1 января NEWS.ru писал, что Латвия возобновила авиасообщение с Великобританией, прекращённое 21 декабря после сообщений о новом штамме коронавируса, обнаруженном на территории Соединённого Королевства. При этом пассажирам, которые хотят полететь в Великобританию или вернуться из страны, следует узнавать в авиакомпаниях, готовы ли они возобновить рейсы.