Премьер Болгарии обвинил посла России в своем уходе с поста Radio Bulgaria: премьер Болгарии сообщил, что посол России несет ответственность за отставку кабмина

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирил Петков

Премьер Болгарии Кирил Петков назвал посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову в числе ответственных за недавнее вынесение вотума недоверия его правительству. По его словам, которые приводит Radio Bulgaria, ответственность за отставку кабмина также несут бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, главы партий ГЕРБ и «Есть такой народ» Бойко Борисов и Слави Трифонов .

Для меня было честью возглавить правительство, которое было свергнуто Деляном Пеевским, Бойко Борисовым, Слави Трифоновым и Элеонорой Митрофановой, — заявил Петков.

Он также отметил, что, находясь у власти, хотел справиться с коррупцией и защищать интересы страны. Петков обвинил оппозиционную партию «Возрождение» в способствовании «проникновению российских интересов».

В свою очередь лидер партии Костадин Костадинов заявил, что это правительство «принесло болгарской демократии только позор».

За вотум недоверия и отставку правительства проголосовали 123 депутата, против — 115.

Ранее фракция болгарского парламента «Демократическая Болгария» предложила выслать посла России в связи с событиями в украинской Буче. Однако власти страны решили этого не делать, чтобы не разрывать полностью отношения с Москвой. Тогда Петков заявил, что целесообразнее делать такой шаг на уровне ЕС.