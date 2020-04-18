СМИ: посольство РФ в Праге отказалось от адреса площади Немцова

https://static.news.ru/photo/3adb3760-8180-11ea-b7dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство России в Чехии/facebook.com

Российское представительство в Праге не будет указывать адрес официальной резиденции, которая расположена на площади, переименованной в честь убитого российского политика Бориса Немцова.

Об этом сообщило пражское издание Aktualne со ссылкой на письмо российских дипломатов в чешский МИД.

Как пишет автор материала, в сообщении посольства России сказано, что оно официально уведомляет министерство иностранных дел Чехии о том, что будет указывать адрес Коруновачни 34. Это здание консульского отдела, расположенного в 400 метрах от основного здания.

Сейчас на сайте диппредставительства при этом указано старое название площади — Pod kastany (Под каштанами. — NEWS.ru). При этом её название изменилось на площадь Немцова ещё в феврале.

Кроме того, как утверждает издание, в МИД Чехии подтвердили, что посольство РФ уведомило их об изменении своего адреса, назвав это «административным шагом», который «нет никаких оснований оспаривать».

В начале марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на смену названия площади и заявила, что мотивация властей Праги, решивших назвать её именем политика Бориса Немцова, является абсолютно абсурдной, писал NEWS.ru.