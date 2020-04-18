СМИ: посольство РФ в Праге отказалось от адреса площади Немцова

Российское представительство в Праге не будет указывать адрес официальной резиденции, которая расположена на площади, переименованной в честь убитого российского политика Бориса Немцова.
Об этом
Как пишет автор материала, в сообщении посольства России сказано, что оно официально уведомляет министерство иностранных дел Чехии о том, что будет указывать адрес Коруновачни 34. Это здание консульского отдела, расположенного в 400 метрах от основного здания.
Сейчас на сайте диппредставительства при этом указано старое название площади — Pod kastany (Под каштанами. — NEWS.ru). При этом её название изменилось на площадь Немцова ещё в феврале.
Кроме того, как утверждает издание, в МИД Чехии подтвердили, что посольство РФ уведомило их об изменении своего адреса, назвав это «административным шагом», который «нет никаких оснований оспаривать».
В начале марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на смену названия площади и заявила, что мотивация властей Праги, решивших назвать её именем политика Бориса Немцова, является абсолютно абсурдной, писал NEWS.ru.
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