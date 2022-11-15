СМИ: Польша и Германия рассорились из-за помощи Украине Tagesspiegel: Польша и Германия рассорились из-за миссии ЕС по подготовке ВСУ

Фото: МО Украины

Миссия ЕС по подготовке украинских военных выявила разногласия между Польшей и Германией. Варшава и Берлин рассорились, выясняя, где будет расположена штаб-квартира миссии, сообщает Tagesspiegel.

Издание напомнило, что миссия рассчитана на два года, на нее выделяется €106,7 млн. Оперативный штаб расположится в Брюсселе.

По данным Tagesspiegel, выбор Польши для размещения фактической штаб-квартиры миссии вызвал критику со стороны Берлина, указавшего на соседство с Калининградской областью.

Из-за того, что Варшава и Берлин не смогли прийти к соглашению, в течение лета были потрачены драгоценные недели, — подчеркивается в публикации.

Компромисс был достигнут, когда в ЕС согласились на две штаб-квартиры — и в Германии, и в Польше. При этом Варшаве все-таки досталась «большая» штаб-квартира.

В издании добавили, что трения между Варшавой и Берлином возникают и в вопросе поставок вооружений Украине. Так, в Польше обвиняют Германию в "бездействии«,когда заходит речь о замене поставленной Варшавой Киеву бронетехники советского образца в рамках «кругового обмена».

Ранее лидеры стран — членов Евросоюза договорились о том, что за пределами Украины будут подготовлены до 15 тысяч солдат ВСУ. Около трёх тысяч украинских солдат пройдут специальную тактико-боевую подготовку и курсы инженеров. При этом немецкие военные уже обучают украинских солдат тому, как использовать самоходку Panzerhaubitze2000 или зенитный танк Gepard.