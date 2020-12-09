СМИ: Польша и Венгрия договорились разблокировать бюджет Евросоюза

https://static.news.ru/photo/53b36600-3a34-11eb-9eb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Венгрия и Польша достигли договорённости с Германией, председательствующей в Евросоюзе, о снятии своего вето на утверждение бюджетного плана ЕС на 2021–2027 годы, объём которого составляет €1,07 трлн, а также Фонда восстановления ЕС на €750 млрд.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Теперь эта договорённость должна быть представлена главам всех остальных стран — участниц Евросоюза. Они должны утвердить её на саммите в Брюсселе 10–11 декабря.

На сегодняшний день соглашение между Варшавой, Будапештом и Берлином достигнуто, однако его суть пока не раскрывается. Польша и Венгрия выступают против создания системы распределения средств из бюджета ЕС с учётом выполнения странами — участницами сообщества принципа верховенства права, как его понимает Брюссель.

Ранее NEWS.ru писал о том, что саммит Евросоюза впервые с начала второй волны пандемии пройдёт в очном формате. Встреча глав государств и правительств стран ЕС состоится 10 и 11 декабря. Ожидается, что на саммите обсудят меры воздействия на Турцию из-за её действий в Средиземноморье.