СМИ: Польша и Венгрия договорились разблокировать бюджет Евросоюза

Венгрия и Польша достигли договорённости с Германией, председательствующей в Евросоюзе, о снятии своего вето на утверждение бюджетного плана ЕС на 2021–2027 годы, объём которого составляет €1,07 трлн, а также Фонда восстановления ЕС на €750 млрд.
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На сегодняшний день соглашение между Варшавой, Будапештом и Берлином достигнуто, однако его суть пока не раскрывается. Польша и Венгрия выступают против создания системы распределения средств из бюджета ЕС с учётом выполнения странами — участницами сообщества принципа верховенства права, как его понимает Брюссель.
Ранее NEWS.ru писал о том, что саммит Евросоюза впервые с начала второй волны пандемии пройдёт в очном формате. Встреча глав государств и правительств стран ЕС состоится 10 и 11 декабря. Ожидается, что на саммите обсудят меры воздействия на Турцию из-за её действий в Средиземноморье.