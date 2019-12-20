«Самый одинокий пёс Британии» Рекс провёл в приюте уже более 530 дней и вряд ли успеет найти любящую семью до Рождества, уже во второй раз подряд оставшись без собственного дома на этот период. О судьбе собаки рассказал изданию Mirror приют для бездомных животных.