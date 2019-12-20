«Самый одинокий пёс Британии» Рекс провёл в приюте уже более 530 дней и вряд ли успеет найти любящую семью до Рождества, уже во второй раз подряд оставшись без собственного дома на этот период. О судьбе собаки
Этот милый, дружелюбный четырёхлетний «парень», который больше всего любит долгие прогулки, просто хочет найти свой идеальный дом и любящую активную семью, — добавил он.
Ранее NEWS.ru писал, что наличие собаки в семье является профилактикой шизофрении для детей.
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