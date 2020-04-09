СМИ: похоронные бюро Бельгии переполнены телами умерших от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b8f64e08-7a34-11ea-bf58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Холодильные камеры бельгийских похоронных бюро переполняются телами умерших от коронавируса. Некоторые из учреждений уже не могут хранить погибших.

Так, в Льеже городские власти выделили для похоронных бюро грузовик-холодильник, в который помещается 36 гробов.

С такой же проблемой столкнулись учреждения в Брюсселе — в столичной коммуне Одергем реквизировали холодильные камеры кухонь спортивного центра, передаёт Le Soir.

Согласно последним данным, жертвами коронавируса в Бельгии стали 2240 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что правительство Польши скрывает истинную информацию о количестве заражённых коронавирусом в стране и жертвах инфекции.