Европа

СМИ: похоронные бюро Бельгии переполнены телами умерших от коронавируса

10:28, 09 апреля 2020 16
Фото: Alexis Sciard via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Холодильные камеры бельгийских похоронных бюро переполняются телами умерших от коронавируса. Некоторые из учреждений уже не могут хранить погибших.

Так, в Льеже городские власти выделили для похоронных бюро грузовик-холодильник, в который помещается 36 гробов.

С такой же проблемой столкнулись учреждения в Брюсселе — в столичной коммуне Одергем реквизировали холодильные камеры кухонь спортивного центра, передаёт Le Soir.

Согласно последним данным, жертвами коронавируса в Бельгии стали 2240 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что правительство Польши скрывает истинную информацию о количестве заражённых коронавирусом в стране и жертвах инфекции.

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