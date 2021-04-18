СМИ: Петров и Боширов были на месте взрыва во Врбетице в 2014 году

https://static.news.ru/photo/2426ca08-a03c-11eb-ae92-96000091f725_660.jpg Руслан Боширов и Александр Петров во время интервью каналу Russia Today Фото: Russia Today/Global Look Press

Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов были на территории склада боеприпасов в чешской деревне Врбетице 15 октября 2014 года, а на следующий день там произошёл взрыв, в котором погибли два человека. Об этом пишет чешская газета «Лидове новины» со ссылкой на спецслужбы республики.

Спецслужбы страны уверены, что россияне были агентами ГРУ. Якобы они в 2014 году направляли запросы о посещении склада и 15 октября были допущены на территорию. В газете отмечают, что следствие располагает подтверждением этого: снимками с камер видеонаблюдения.

Ранее чешская полиция объявила в розыск Петрова и Боширова в связи с расследованием тяжких уголовных преступлений. При этом силовики не говорили о связи розыска двух россиян и взрыва на складе боеприпасов.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер страны Ян Гамачек дали экстренную пресс-конференцию, на которой заявили о высылке 18 дипломатов посольства РФ в Праге. Якобы они являются офицерами российских спецслужб и причастны к взрыву во Врбетице в 2014 году. Позже источник в чешских спецслужбах заявил, что целью этого взрыва было предотвращение поставок боеприпасов на Украину. Премьер Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить документ о причастности РФ к инциденту.

Как писал NEWS.ru, в Совете Федерации назвали обвинения России «чушью, высосанной из пальца». Они необходимы, чтобы поддержать американцев, получивших жёсткий ответ от Москвы, уверен зампред комитета Госдумы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров назвал эти обвинения фейком. По его словам, без доказательств любую операцию можно приписать российским спецслужбам.