СМИ: передача электроэнергии из Швеции в Польшу остановлена из-за аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 10 октября была приостановлена ​​подача электроэнергии из Швеции в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM. Как заявил представитель компании Svenska Kraftnät, отвечающей за эксплуатацию кабеля, причиной остановки стала неисправность трансформаторной подстанции на стороне Швеции. Сам кабель, проходящий по дну Балтийского моря, не пострадал.

Авария произошла на трансформаторной подстанции на шведской стороне, где был низкий уровень масла. Масло заправлено, надеемся, что станция скоро заработает, — заявил представитель компании.

Ранее сообщалось, что датский остров Борнхольм, расположенный вблизи газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», оказался без электричества из-за обрыва кабеля, по которому он получает электроэнергию из Швеции. Владелец электросети подтвердил факт прекращения подачи электричества на всем острове, однако не назвал причину обрыва кабеля, призвав дождаться результатов расследования. Также сообщалось, что компания Bornholms Energi og Forsyning намерена восстановить электроподачу, задействовав электростанцию в порту города Рённе.