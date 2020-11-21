СМИ: пассажирское судно село на мель у берегов Финляндии

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Пассажирский паром Viking Grace сел на мель в Финляндии у Аландских островов. ЧП произошло 21 ноября 2020 года.

На борту находятся 301 пассажир и члены экипажа, передаёт телеканал Yle. По данным СМИ, судно находится около порта города Мариехамн — столицы Аландских островов. Паром сел на мель во время бури. Шторм до сих пор продолжается. Гражданам ничто не угрожает. Паром шёл в Турку, куда он отправился из Стокгольма через Аландские острова.

В начале ноября сухогруз Sema, который застрял в Таганрогском заливе в Ростовской области, удалось снять с мели буксиром, рассказал представитель местного ГУ МЧС. Сухогруз направлялся из Ростова-на-Дону в Турцию. Он сел на мель 3 ноября недалеко от Павло-Очаковской косы. В результате ЧП экипаж не пострадал. Кроме того, 7 ноября стало известно, что транспортная прокуратура начала проверку в связи с посадкой на мель судов из Санкт-Петербурга в Нижегородской области. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сухогруз «Меркурий Оушен», который ходит под флагом Панамы, с экипажем на борту сел на мель в Углегорском районе Сахалина. Это произошло после того, как шторм сорвал судно с рейда и отнёс от морского порта. На судно до шторма успели загрузить 12 тыс. тонн угля, писал NEWS.ru.