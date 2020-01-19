Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил перенести заседания Палаты лордов из Вестминстерского дворца, где верхняя палата британского парламента собирается с 1295 года.
Джонсон начал подготовку конституционной реформы, которая изменит функции и полномочия Верховного суда, министра юстиции и переместит Палату лордов в город Йорк на севере Англии.
Реформа, по
Проект новой Палаты лордов выберут по итогам архитектурного конкурса. Для размещения здания парламента власти определили место на государственных землях у вокзала Йорка.
Как сообщал NEWS.ru, в январе Джонсон выступил резко против проведения нового референдума о независимости Шотландии. Премьер заявил, что шотландский народ уже «решительно проголосовал» за сохранение единства Соединённого Королевства в 2014 году.
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