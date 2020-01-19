https://static.news.ru/photo/25e0afd8-3aaf-11ea-ac8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил перенести заседания Палаты лордов из Вестминстерского дворца, где верхняя палата британского парламента собирается с 1295 года.

Джонсон начал подготовку конституционной реформы, которая изменит функции и полномочия Верховного суда, министра юстиции и переместит Палату лордов в город Йорк на севере Англии.

Реформа, по информации Times, стартует весной 2020 года — премьер-министр уже распорядился начать работу над поправками.

Проект новой Палаты лордов выберут по итогам архитектурного конкурса. Для размещения здания парламента власти определили место на государственных землях у вокзала Йорка.

Как сообщал NEWS.ru, в январе Джонсон выступил резко против проведения нового референдума о независимости Шотландии. Премьер заявил, что шотландский народ уже «решительно проголосовал» за сохранение единства Соединённого Королевства в 2014 году.