https://static.news.ru/photo/01e6fcf2-e138-11e9-917f-fa163e074e61_660.jpg Александр Данилюк Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал в отставку из-за обострения отношений с окружением президента страны Владимира Зеленского. Решение силовика было обусловлено давлением со стороны олигарха Игоря Коломойского и главы офиса президента Андрея Богдана.

Конфликт между Богданом и Данилюком возник из-за того, что президентская администрация пыталась влиять на решения Совета. Коломойский, в свою очередь, пытался увеличить своё влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию «ПриватБанка», передаёт « Новое Время ».

Ранее News.ru писал, что Данилюк написал заявление об отставке. Об этом сообщили в офисе главы украинского государства Владимира Зеленского.