СМИ опубликовали черновой вариант коммюнике по саммиту в Швейцарии Reuters: участники саммита по Украине признали необходимость диалога всех сторон

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/www.imago-images.de/Global Look Press

В распоряжение агентства Reuters поступила предварительная версия итогового коммюнике конференции по Украине в Швейцарии. В документе сказано, что достижение мира в республике потребует участия и диалога всех сторон. В нем также упоминается передача Запорожской АЭС Киеву, обеспечение его доступа к портам Азовского моря и освобождение «всех военнопленных в рамках полного обмена».

Помимо этого, пишет агентство, на Украину должны быть возвращены все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и прочие незаконно задержанные граждане республики. В тексте черновика говорится, что участники конференции верят в достижение мира путем участия и диалога всех сторон. Поэтому в будущем будут предприняты конкретные шаги «при более активном участии представителей всех сторон». Финальный вариант документа, вероятно, будет распространен 16 июня.

Условия начала мирных переговоров с Украиной, предложенные президентом России Владимиром Путиным, являются важным шагом на пути к решению конфликта вне зависимости от их содержания, заявил ранее на открытии конференции в Швейцарии министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что саммит по Украине стал бы более результативным, если бы в нем участвовала Россия.