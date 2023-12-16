СМИ опровергли снятие Австрией блокировки с 12-го пакета санкций ЕС EUobserver: Австрия не разблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ

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Австрия не разблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России, сообщил брюссельский портал EUobserver. Отмечается, что Вена взяла больше времени, чтобы выторговать у Киева выгодные для себя условия.

Они использовали право «отсрочки для изучения», которая может быть снята в понедельник или позднее на неделе, — пишет портал со ссылкой на свои источники.

При этом журналисты подтвердили информацию, что в обмен на поддержку 12-го пакета рестрикций ЕС Австрия требует от Киева исключить банки Raiffeisen из украинского списка «спонсоров войны». Ранее Венгрия аналогичным образом добилась исключения из этого списка своего банка OTP.

Ранее Reuters писал, что Австрия поставила ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций Украины. Позже ТАСС со ссылкой на свои источники сообщал, что Вена разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза в отношении Москвы, однако он пока формально не утвержден.

15 ноября Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России. Новые рестрикции нацелены в том числе на то, чтобы урезать доходы РФ от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны. Кроме того, поэтапно будет вводиться запрет на импорт драгоценных камней, прошедших обработку в третьих странах.

Санкции также могут коснуться поставок в Россию химикатов, литиевых батареек, термостатов и двигателей, в том числе предназначенных для производства беспилотников. Кроме того, предлагается включить требование для поставщиков нефти указывать в документах все затраты на поставки энергоносителя, чтобы не «маскировалась» реальная стоимость черного золота из России.